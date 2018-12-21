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История, связанная с аварией с участием пассажирского автобуса маршрута № 35 в центре Барнаула, которая произошла 19 декабря, может обернуться возбуждением уголовного дела.
Как сообщили в региональном управлении Следственного комитета, в связи с ДТП, в результате которого пострадали 20 человек, включая двоих детей, проводится доследственная проверка.
Приводя обстоятельства аварии, в СКР отмечают: "По предварительным данным, 26-летняя водитель автобуса, следовавшего по маршруту № 35, не справилась с управлением и допустила наезд на препятствие — столб. Пострадавшим пассажирам оказана медицинская помощь, несколько человек были госпитализированы с травмами различной степени тяжести в медицинские учреждения города".
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В рамках проверки правоохранители дадут оценку действиям автоперевозчика в лице компании "Евробус-плюс" на предмет выполнения работ и оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья пассажиров.
Комментарии
Могут возбудить уголовное дело, а могут и не возбудить уголовное дело. Так о чем статья? О том, что может быть, а может и не быть?
Надо законодательно установить, не допускать к управлению большими автобусами лиц моложе 30 лет и водительского стажа менее 10 лет. Опыта у нее мало.