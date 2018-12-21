Два десятка телеканалов будут бесплатными по всей России

Бесплатную трансляцию обязательных общедоступных телеканалов для граждан, которые проживают в районах, не охваченных цифровым эфирным наземным вещанием, обяжут обеспечить российских операторов спутникового вещания. Соответствующий закон Совфед планирует обсудить 21 декабря, пишет "Парламентская газета".
Приобретение спутниковых комплектов для социально незащищенных граждан будет компенсироваться за счет регионов.
По словам одного из авторов документа, члена Комитета Госдумы по информационной политике Евгения Ревенко, речь в данном случае идет о реализации конституционных прав россиян на получение информации, так как в ноябре было объявлено о поэтапном отключении наземного аналогового вещания обязательных общедоступных теле- и радиоканалов на всей территории России.
"Все мы переходим на цифровое телевизионное вещание. При этом, по оценке Правительства, порядка 1,5 процента населения России гарантированно не сможет получать наземный сигнал цифрового телевизионного вещания. И если не принять этот закон, порядка миллиона россиян, живущих в удаленных и труднодоступных населенных пунктах, не смогут смотреть 20 общедоступных телеканалов и слушать 3 радиоканала", — сказал депутат.
Комментарии
3600 стоит комплект мтс
10-12 бутылок водки не выпить и взять можно....
ну или водку взять и остаться без зомбовидения - это народу самим решать.