Правительство внесло поправки к законопроекту об "умных счетчиках"

Правительство России внесло поправки к законопроекту, направленному на развитие систем учета электрической энергии, сообщается на сайте Кабмина.
Поправками предлагается перенести с 1 июля 2020 года ответственность за организацию учета электроэнергии с потребителей на сетевые организации и гарантирующих поставщиков. Это позволит снять с потребителей электроэнергии несвойственные им функции по установке, замене, обслуживанию и поверке приборов учета.
Кроме того, предлагается скорректировать сроки внедрения "умных счетчиков" электроэнергии.
Ранее сообщалось, что россияне перестанут сдавать показания счетчиков — с 2020 года новостройки оснастят "умными" приборами учета. Установка общедомовых и индивидуальных счетчиков расхода энергоресурсов с функцией дистанционной передачи данных в многоквартирных домах будет обязательной. Приборы будут посылать в расчетный центр актуальную информацию об объемах потребления в режиме реального времени.
Также ранее сообщалось, что в России могут ввести индивидуальный учет тепла в квартирах. Новые счетчики позволят собственникам снизить расходы на отопление и самостоятельно устанавливать температуру в помещениях.
Россиян, пользующихся центральным газоснабжением, могут обязать установить "умные счетчики" на газ.
Комментарии