Член Комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов в интервью RT прокомментировал заявление президента России Владимира Путина, который связал введение санкций против страны с ростом ее могущества и конкурентоспособности.
Морозов отметил, что с введением ограничительных мер в России произошла мобилизация внутренней экономики, появился термин "импортозамещение", появилось больше мотивации у отечественного производителя.
Кроме того, по его словам, сейчас в мире появляются новые центры силы. "Россия является одним из них. С их появлением США теряют своё влияние, доминирование", — считает Морозов.
Ранее Владимир Путин на ежегодной большой пресс-конференции заявил, что те, кто вводят санкции против России, не хотят считаться с новым мощным и сильным игроком, в качестве которого страна появилась на международной арене.
"Совсем недавно думали, что страны такой больше нет, а оказывается, есть, и надо с ней считаться", — отметил Путин.
Комментарии
они что там употребляют?
а отток капитала с каждым годом увеличивающийся в разы и достигший уже 41 млрд. баксов за 2018 г. это наверно показатель роста)))
эм... текст не читал... экономику какой страны??? Морду морозова они не мобилизировали?
Недоразумение на фото...
Похоже в ГД объявлен новый конкурс, "кто лучше лизнет основываясь на выступлении президента РФ".
Для кого вещает этот чебурашка? это же полный бред!
Ещё чуть-чуть, и скоро в рай!
да да, появился термин, ток немного другой - импортозапрещение!
А отечественный производитель благодаря тому, что из за импортозапрещения и отсутствия конкуренции с импортными продуктами стал гнать сплошной фальсификат.
А про центр силы, дааа.... кроме как мордор и не назвать то никак больше.
интересно - зализ засчитан?
- гость -
они что там употребляют?
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Что, что, кокаин, вот их прет на глюки. Тут смотришь трезвым взглядом, что они хотят втюхать на рынке, это не двадцатый век, а что то древнее.
Борис14-54, а откуда такое знание результатов воздействия кокаина на головной мозг и действия? Балуетесь?
красивое и мужественное лицо
Борис14-54, а откуда такое знание результатов воздействия кокаина на головной мозг и действия? Балуетесь
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От куда знаю? Из Гюгля, эта паскуда все про всех знает и говорит, если бы у нас они не нюхали эту коку, которую везут дипломатическими бортами, то, мы бы жили, как в Норвегии. Премьер на работу ездит на велосипеде, "олигархи" тамошние не выкручивают руки населению, король ни кому не обещает ядерного возмездия с последующем отправлением в Рай, они в настоящие время живут почти как в Раю.