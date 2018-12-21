МВД предлагает разрешить полицейским вскрывать машины

МВД России предлагает предоставить полицейским право вскрывать автомобили в некоторых ситуациях, сообщает "РИА Новости" со ссылкой на министерство.
Отмечается, что для предоставления подобных полномочий ведомство считает необходимым внести изменения в закон "О полиции".
Согласно предложению, данным правом сотрудник правоохранительных органов будет пользоваться, в частности, если внутри машины находится человек, которому необходима помощь или же совершивший преступление.
"Полиция в целях спасения граждан, жизни и здоровью которых угрожает опасность... наделяется правом осуществлять вскрытие транспортного средства. Полиция также получает право вскрытия транспортного средства в случае, если в нем заблокировалось лицо, совершившее (совершающее) преступление", — рассказали в министерстве.
В МВД полагают, что данные изменения позволят повысить правовой потенциал деятельности полиции по защите граждан от преступлений.
Комментарии
тоесть у нас не суд будет решать совершил человек преступление или нет, а прям на месте полицейский да? Ну всё припли, так сказать, чё. Судья Дрэдд прям настаёт.
Вот могу огибаться, не юрист, но вроде для спасения граждан и задержания преступников, полиция может даже в жилище заходить! Зачем еще закон на закон?