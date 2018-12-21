Бюджетников Владивостока собирают на еженедельные зарядки с Кожемяко

Администрация Владивостока собирает бюджетников для участия в зарядке с губернатором региона Олегом Кожемяко, пишет Znak.com со ссылкой на распоряжение начальника управления развития физкультуры и массового спорта администрации города Юлии Вельбик.
Распоряжение адресовано руководителям подотчетных управлению учреждений. В нем указано, что по поручению Кожемяко еженедельно по субботам на территории Спортивной набережной Владивостока проводят зарядку.
От руководителей учреждений, согласно распоряжению, требуется организовать еженедельное участие в мероприятии групп сотрудников: по 5-10 человек от каждого учреждения. "Список участников мероприятия с указанием ФИО и контактов ответственного лица прошу направлять еженедельно по четвергам", — говорится в документе.
Зарядки Кожемяко начал проводить в начале декабря (в преддверии выборов губернатора региона). Так, в пресс-релизе, размещенном на сайте администрации Приморья 8 декабря, говорится, что "врио губернатора Приморья Олег Кожемяко снова вышел на утреннюю зарядку с десятками жителей Владивостока в субботу, 8 декабря".
"Мероприятие прошло во второй раз, но уже успело стать популярным у приморцев. В 8:30 утра на Спортивной набережной собрались десятки активистов — спортсмены и просто неравнодушные жители города, желающие присоединиться к новому спортивному движению. Участники начали зарядку с традиционной пробежки, затем выполнили ряд упражнений", — говорится в сообщении.
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