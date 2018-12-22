Фото: "Алтайский спорт"
Мастер ФИДЕ из Барнаула Виктория Лоскутова станет участницей чемпионата мира по блицу и рапиду среди женщин, который пройдет с 25 по 31 декабря в Санкт-Петербурге, сообщается на сайте Федерации шахмат Алтайского края.
Виктория Лоскутова получила персональное приглашение от Федерации шахмат России как член национальной сборной команды среди девушек, абсолютная чемпионка Сибири среди девушек, обладательница Кубка России среди девушек в своём возрасте. В настоящее время в женском чемпионате зарегистрировано 118 участниц, у Лоскутовой — 111-й стартовый рейтинг. Понятно, что ей будет очень сложно показать хороший результат на взрослом чемпионате мира. Но сам факт выступления в турнире такого уровня для нашей 15-летней шахматистки — историческое событие.
В мужском чемпионате зарегистрировано уже почти 200 участников во главе с чемпионом мира, норвежцем Магнусом Карлсеном. Призовой фонд турнира составляет солидные 1,15 млн долларов. Мужчины разыграют в рапиде и блице по 350 тысяч долларов, а женщины — по 150 тысяч.
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