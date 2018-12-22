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УПРДОР "Алтай" объявило аукцион на выполнение проектно-изыскательных работ по ремонту проблемного Старого моста через реку Обь в Барнауле. Соответствующий аукцион объявлен на сайте Госзакупок, и заявки можно присылать до 15 января 2019 года. За эти работы управление готово заплатить 18,4 миллиона рублей.
Ранее начальник ФКУ УПРДОР "Алтай" Ярослав Долинский сообщал, что Росавтодор дал согласие на финансирование ремонта моста в 2019 году. Мост был передан на баланс УПРДОР "Алтай" в конце октября. В управлении совместно с РЖД был проведен осмотр моста, и отметили, что он не предоставляет угрозы для водителей. Тем не менее, дорожники успели до наступления зимы провести ряд мероприятий: выполнили локальный ремонт покрытия, заменили детали деформационных швов, наладили освещение и т.д.
Теперь по мосту запрещен проезд грузового транспорта массой более 8 тонн и с габаритами, превышающими 3,5 метра. В случае нарушений требований водителю грозит штраф в размере 300 тысяч рублей.
Проблема моста существует больше года. Ранее содержанием переправы занималась администрация Барнаула. В 2016 году прокуратура потребовала в течение полутора лет капитально отремонтировать объект, однако расходы на это оказались не под силу муниципальной казне. Речь, по сведениям мэрии, может идти о 500 миллионах рублей. В конце 2017 года по решению суда мост был передан на баланс межрегионального территориального управления Росимущества в Алтайском крае и Республике Алтай. Это ведомство, в свою очередь, неоднократно пыталось оспорить решение, но безуспешно. В итоге это им удалось сделать летом этого года.
Стоимость ремонта моста оценивается в миллиард рублей. Известно, что третий мост через Обь обойдется в районе 40-50 миллиардов рублей, и работы начнутся не раньше 2019 года, а закрытие старого моста грозит глобальными проблемами в транспортной инфраструктуре столицы Алтайского края.
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