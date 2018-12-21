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Ограничительные мероприятия ввели в образовательных организациях Барнаула в связи с подъемом заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ).
Соответствующее постановление подписано главным государственным санитарным врачом Ириной Пащенко.
В последние две недели в краевой столице отмечено превышение эпидемического порога заболеваемости ОРВИ по совокупному населению на 13%-16,5%, в том числе среди детей 3-6 лет на 9,5%-19%, 7-14 лет — на 4,7%.
"При лабораторных исследованиях от больных ОРВИ выделяются аденовирусы, риновирусы. Случаев заболевания гриппом на территории края не зарегистрировано", — сообщает краевое управление Роспотребнадзора.
В образовательных организациях города вводится:
- ежедневный мониторинг посещаемости, в том числе количества отсутствующих по причине заболеваемости ОРВИ;
- обязательный утренний прием с осмотром детей и персонала с целью своевременного выявления и изоляции детей и персонала, заболевших ОРВИ;
- своевременное отстранение от учебного процесса детей и персонала, заболевших ОРВИ;
- приостановление учебного процесса (в классе, группе или учреждении) на срок не менее семи календарных дней при одновременном отсутствии в одном классе, группе или учреждении более 20% детей по причине заболевания ОРВИ;
- ношение медицинских масок персоналом, осуществляющим утренний прием детей;
- соблюдение дезинфекционного противовирусного режима, проведение влажной уборки помещений, обеззараживание воздушной среды, поддержание оптимального температурного режима, наличие медицинских термометров, бактерицидных ламп, дезинфицирующих средств и средств индивидуальной защиты органов дыхания для сотрудников.
Родителей призывают быть особенно внимательными к здоровью своих детей и незамедлительно обращаться к врачу, не занимаясь самолечением.
Комментарии
Велком на губернаторские ёлки!!