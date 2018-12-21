Предпенсионеры получат право на наследство без завещания

Члены Совфеда в пятницу, 21 декабря, приняли закон об обязательном праве россиян предпенсионного возраста на долю в наследстве, передает ТАСС.
Мера позволит гражданам страны при достижении возраста 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин получать право наследия в случае смерти ребенка, даже если они не были указаны в завещании.
Одобрение законопроекта со стороны членов верхней палаты парламента расширило перечень лиц, которые могут претендовать на имущество после смерти родственника.
Ранее в этот список были включены несовершеннолетние или нетрудоспособные дети умершего, его нетрудоспособные супруг и родители, а также нетрудоспособные иждивенцы. Они могут претендовать как минимум на половину доли, которая причиталась бы каждому из них при наследовании по закону.
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