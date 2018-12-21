Роскосмос рассказал, когда Земля будет уничтожена

Телестудия Роскосмоса опубликовала видео с названием "Когда сгорит Земля", в котором рассказывается о судьбе Солнца и планет Солнечной системы.
Отмечается, что после выработки большей части водорода Солнце будет разгораться с новой силой. Это приведет к тому, что яркость звезды вырастет и она сожжёт поверхности близких к ней планет, включая Землю.
"С космический точки зрения, у нас есть как минимум миллиард лет, пока Солнце не станет слишком мощным источником и безо всякого антропогенного влияния на Земле начнется необратимый парниковый эффект", — сообщил ведущий научный сотрудник Государственного астрономического института МГУ Сергей Попов.
Ранее ученые из Манчестерского университета смоделировали сценарий эволюции Солнца. По их расчетам, через 4-4,5 млрд лет светило раскалится настолько, что уничтожит все живое на Земле, а затем превратится в белого карлика.
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