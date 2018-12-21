Самолет Ан-26 с российским экипажем разбился в Конго

Посол России в Демократической Республике Конго (ДРК) Алексей Сентебов заявил, что Ан-26 управлял российский экипаж из трех человек. Всего на борту грузового самолета находилось 23 человека, пишет РБК.
Члены экипажа разбившегося самолета были гражданами России, сообщил Сентебов.
"По предварительной информации, на борту упавшего Ан-26 находилось 23 человека: три члена экипажа и 20 пассажиров. Все три члена экипажа — граждане России, который работают в компании Bon Air", — сообщил посол.
"Личности пассажиров не установлены. Место крушения самолета пока тоже не установлено, есть предположение, что самолет упал в реку. Мы запросили информацию у правоохранительных органов и МИД Конго, чтобы они скорее предоставили нам достоверную информацию", — пояснил Сентебов.
Ранее источник издания La Libre сообщил, что связь с самолетом пропала неподалеку от столичного аэропорта Киншаса. По его словам, борт авиакомпании Gomair вылетел из города Чикапа, в 35 км от Киншасы диспетчеры сообщили, что самолет может начать снижение и заходить на посадку в аэропорт, после этого связь с экипажем прервалась. На борту, помимо членов экипажа и пассажиров, находился груз весом 400 кг. Собеседник издания отметил, что самолет мог упасть в реку или в другой водоем, так как ни взрыва, ни дыма заметно не было.
По словам других источников издания, техническое состояние Ан-26 было очень плохим. Они отмечают, что перед взлетом пилоты жаловались, что двигатели самолета перегреты. Возможной причиной падения самолета источники также называют плохие погодные условия.
По данным Reuters, самолет был арендован Национальной избирательной комиссией (CENI) для доставки избирательных бюллетеней перед грядущими президентскими выборами в Чикапу. Связь с Ан-26 была потеряна после того, как он вылетел обратно в столицу.
Комментарии
Франс Пресс пишет про 5 членов экипажа и 1 гражданского. Раньше на 26м экипаж был 5 чел., сейчас не знаю.
ПС.АМИК, поправьте название авиакомпании,Bon Air это чемодан