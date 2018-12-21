Умер режиссер программы "Спокойной ночи, малыши!"

Режиссер программы "Спокойной ночи, малыши!" Дмитрий Калинин скончался в пятницу, 21 декабря, передает ТАСС со ссылкой на представителя "Нового Арт Театра", который основал и возглавлял Калинин.
Калинину было 52 года. Причиной смерти режиссера стала тяжелая болезнь, какая именно — не утоняется.
Прощание с Дмитрием Калининым состоится в понедельник, 24 декабря, в "Новом Арт Театре".
Режиссер работал над серией детских программ "Спокойной ночи, малыши!". Под его руководством также вышли передачи "Свисток" и "Детский час".
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