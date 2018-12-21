Житель Новоалтайска убил соседа сковородой по незначительному поводу

26-летний житель Новоалтайска обвиняется в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть потерпевшего, сообщает СУ СК по Алтайскому краю.
По данным следствия, 1 мая 2018 года между обвиняемым, находившимся в состоянии алкогольного опьянения, и 40-летним соседом по квартире произошел конфликт по незначительному поводу. Мужчина нанес соседу несколько ударов по голове, от которых он потерял равновесие и упал на пол, после чего несколько раз ударил его металлической сковородой.
"Через несколько дней с закрытой черепно-мозговой травмой мужчина был госпитализирован в медицинское учреждение, где долгое время проходил лечение. Однако от полученных телесных повреждений он скончался в сентябре этого года", — говорится в сообщении ведомства.
Уголовное дело направлено в суд.
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