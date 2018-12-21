МИД РФ не исключил версию убийства россиянина в колонии на Украине

В МИД России заявили, что характер травм погибшего во львовской колонии российского добровольца Валерия Иванова дает основания говорить об умышленном убийстве.
"Вскрытие показало наличие у погибшего многочисленных серьёзных повреждений, в том числе перелома четырех ребер и закрытой черепно-мозговой травмы. Это даёт основание предполагать умышленное убийство российского гражданина", — говорится в сообщении министерства.
Ранее на сайте уполномоченного Верховной рады Украины по правам человека Людмилы Денисовой появилось сообщение, что Иванов скончался в Львовской исправительной колонии в результате "падения с лестницы".
По данному факту прокуратурой открыто уголовное производство с пометкой "несчастный случай".
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