Россия выслала шведского дипломата

В Стокгольме подтвердили, что Россия выслала из страны шведского дипломата, сообщает "РИА Новости" со ссылкой на пресс-службу шведского внешнеполитического ведомства.
"МИД Швеции сообщил, что отказал в удовлетворении российских заявок на дипломатические визы. И Россия ответила на это, попросив дипломата в шведском посольстве в Москве покинуть Россию", — отметила сотрудница пресс-службы.
По ее словам, Стокгольм выражает сожаление в связи с этим решением.
В МИД не уточнили, покинул ли дипломат Москву, какую должность он занимал и чем российская сторона объяснила высылку.
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