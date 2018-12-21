Ракету с военным спутником запустили с Байконура

С космодрома Байконур сегодня в 7:20 стартовала ракета-носитель "Протон-М" с космическим аппаратом, который будет использовать для своих нужд Министерство обороны России, пишут "Новости Горного Алтая".
Как отмечает "Интерфакс", отделение головной части ракеты от третьей ступени прошло в штатном режиме. Выведение космического аппарата на расчетную орбиту разгонным блоком "Бриз-М" займет несколько часов.
Тем временем в Республике Алтай, на территорию которой падает вторая ступень, нынешний запуск наделал в прямом смысле слова много шума.
"Раздался страшный грохот, раньше не было такого", — рассказывает один из читателей НГА из Чемальского района. "Была яркая вспышка в небе, потом стоял около минуты гул, дети испугались очень", — говорит другой. По словам очевидцев, ступень упала "куда-то в район Каракольских озер".
Несколько дней назад через местные СМИ жителей Чемальского района предупреждали о предстоящем запуске и просили их быть "предельно внимательными, ограничить выход в лес и выпас скота".
Как ранее сообщалось, в соответствии с циклограммой полета, вторая ступень ракеты-носителя отделяется над территорией Горного Алтая и падает в специально определенные районы. В Республике Алтай такой район охватывает центральные части хребтов Иолго, Сумультинский, Алтынту и верховья рек Уймень, Пыжа, Большая и Малая Сумульта. Район используется с 1970 года. За прошедшие десятилетия в безлюдных местах Алтая скопилось несколько тысяч тонн космического мусора.
Озабоченность местных жителей и некоторых экологов вызывают не сами по себе части ракеты, а ракетное топливо гептил, которое попадает в окружающую среду и оказывает негативное влияние на организм.
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