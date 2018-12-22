Минфин рассказал, как изменятся цены на спиртное

Минимальная стоимость бутылки водки в стране может возрасти до 215 рублей за пол-литра, сообщает Федеральное агентство новостей со ссылкой на пресс-службу Минфина.
"Минимальная цена в розничном звене на водку будет установлена в размере 215 рублей за 0,5 литра готовой продукции — на водку крепостью 40 градусов", — сообщили в ведомстве.
Подорожание связано с внесением изменений в приказ, регулирующий цены, по которым происходит закупка (кроме импорта), поставки, за исключением экспорта, и розничная торговля для спиртного, крепость которого превышает двадцать восемь градусов.
Сейчас документ поступил на госрегистрацию в Министерство юстиции. Эта процедура по закону занимает не больше 30 дней. Если приказ будет утверждён, он вступит в силу уже через десять дней после опубликования.
В пресс-службе Минфина отметили, что, помимо водки, изменится и стоимость бутылки коньяка: он будет стоить 338 рублей за пол-литра.
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