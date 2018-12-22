Следствие ужесточило статью обвинения для Кокорина и Мамаева

Следствие поменяло статью Уголовного кодекса, вменяемую полузащитнику "Краснодара" Павлу Мамаеву, нападающему "Зенита" Александру Кокорину и двум другим фигурантам: вместо побоев им теперь инкриминируется причинение легкого вреда здоровью. Об этом "РИА Новости" сообщил адвокат Вячеслав Барик, представляющий интересы младшего брата Кокорина Кирилла.
По словам защитника, перепредъявление статьи обвиняемым было проведено в СИЗО в присутствии адвокатов. "Теперь им вменяется ч. 2 ст. 115, поскольку по результатам судебно-медицинской экспертизы получено заключение о причинении легкого вреда здоровью", — рассказал он.
Максимальное наказание по ст. 116 (побои) и ст. 115 (умышленное причинение легкого вреда здоровью) одинаковое и предусматривает до двух лет лишения свободы, однако статья о легком вреде здоровью считается более тяжкой.
Переквалификацию статьи подтвердил и адвокат Мамаева Игорь Бушманов, который отметил, что они с подзащитным с таким решением не согласны, пишет РБК. По его словам, это "делает обвинение еще запутаннее и бессмысленнее" и защита футболиста намерена обратиться с жалобой в прокуратуру.
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