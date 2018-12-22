Астронавт NАSА показал, как он заново учится ходить на Земле

Американский астронавт Дрю Фэйстель опубликовал в сети ролик на котором он борется с земным притяжением и пытается ощутить себя в пространстве, по сути заново учась ходить, сообщает "Пятый канал".
На опубликованных кадрах Фэйстель пытается пройти по прямой с закрытыми глазами. Он провел в невесомости 197 суток и разучился ориентироваться в пространстве с учетом земного притяжения.
"5 октября я выглядел так… Надеюсь, недавно вернувшийся экипаж чувствует себя намного лучше", — рассказал астронавт, подразумевая нескольких космонавтов с МКС.
Видео Фэйстель разместил в Twitter в четверг, 20 декабря, после приземления космического корабля "Союз МС-09", доставившего на Землю с борта международной космической станции (МКС) космонавтов Сергея Прокопьева, представителя NASA Серину Ауньон-Чанселлор и сотрудника Европейского космического агентства Александра Герста.
Работающие на орбите тренируются ежедневно не менее двух часов для того, чтобы мышцы тела, в условиях невесомости не получающие нагрузки, не атрофировались. А вот навык ориентирования в земном пространстве при длительных космических полетах почти полностью теряется — его приходится восстанавливать заново.
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