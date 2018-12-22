США выделят Украине $10 млн после инцидента в Керченском проливе

Власти США намерены в очередной раз оказать поддержку своим украинским подопечным, пишет издание "Экономика сегодня".
Так, Вашингтон окажет материальную помощь Киеву для поддержания военно-морских сил (ВМС) после инцидента в Керченском проливе. Речь идет о сумме в 10 миллионов долларов.
Об этом рассказал представитель Госдепа Роберт Палладино. По его словам, в ближайшее время Украину финансово поддержит еще одна морская держава НАТО — Литва.
Ранее сообщалось о провокации кораблей ВМС Украины в районе Керченского пролива, произошедшей 25 ноября 2018 года, когда три украинских корабля нарушили государственную границу России.
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