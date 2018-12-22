Bloomberg оценил потери богатейших людей за 2018 год

Bloomberg проанализировал потери самых богатых людей мира за год — совокупное состояние 500 самых богатых людей Земли в 2018 году сократилось до 4,7 триллионов долларов, за год все они вместе понесли убытки на 511 миллиардов долларов, сообщает "URA.RU".
Что касается самых богатых граждан России, то их общее состояние уменьшилось до 225 миллиардов долларов, иными словами, за 2018 года показатель снизился примерно на 2%. По данным агентства, потери понесли 16 из 25 указанных в списке россиян.
Самым невезучим среди российских олигархов оказался Олег Дерипаска. За год глава "Русала" обеднел на 6 млрд долларов — это самая крупная потеря среди богатейших россиян.
Больше всех потеряли глава Amazon Джефф Безос (69 млрд долларов) и основатель Facebook Марк Цукерберг (23 млрд долларов).
Среди уроженцев азиатских стран наибольшие убытки понес владелец Wanda Group Ван Цзяньлинь — 11,1 миллиарда долларов. Также меньше стало совокупное состояние большинства миллиардеров, живущих в странах Евросоюза, например, немецкий бизнесмен Георг Шеффлер потерял 17 миллиардов.
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