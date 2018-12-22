ДТП с участием трамвая произошло в Барнауле

В Барнауле в субботу, 22 декабря, около 13:00 на пересечении проспекта Красноармейского и улицы Гоголя произошло столкновение между трамваем и легковым автомобилем Toyota Camry, рассказывают в интернет-сообществе "Барнаул 22".
Движение трамваев было остановлено в обе стороны.
Как уточняют в паблике "Инцидент Барнаул", в результате ДТП пострадал водитель японской иномарки. С места происшествия его увезли в ГБ №1. Данных по пострадавшим в трамвае нет.
Комментарии
достали ба ранны, выедут на трамвайные пути и стоят! Нафига вы на них заезжаете если дальше не проехать сразу?! Прав надо за такое пожизненно лишать! А трамваям спереди таран приделать, чтоб таких де биллoв с рельсов своих скидывать, раз до них никак больше не доходит.