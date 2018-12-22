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Нужно ли Барнаулу так много новогодних елок и на какую из них вы точно пойдете?

Чем больше в городе новогодних елочек, тем лучше. Обязательно постараемся с детьми обойти все елки Барнаула и выбрать самую красивую

Достаточно новогодних елок, установленных в районах: и народу меньше, чем на главной площади и к дому ближе

Вообще не пойду ни на какую городскую елку. Можно их и не ставить

На елке на площади Сахарова в этом году не сможем побывать: уедем на каникулы. А вот на Мало Тобольскую точно сходим. Хорошо, что всю зиму там городок будет

Елок должно быть еще больше! Чтобы в каждом дворе своя елочка стояла





В снежном городке на площади Сахарова побываем точно. А вот на Мало-Тобольскую площадь не поедем: далеко и неудобно

Мне все равно, сколько елок в городе

Хорошо, что в этом году сделали новогодний городок и на Сахарова и на Мало-Тобольской: можно будет выбрать, где лучше



