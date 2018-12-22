Намерение уже бывшего директора департамента молодежной политики Свердловской области Ольги Глацких получить из бюджета субсидии на покупку квартиры вызвало возмущение россиян, пишет "URA.RU".
Пользователи Сети припоминают чиновнице ее же тезис "государство ничего вам не должно" и вспоминают о благосостоянии семьи Глацких.
В социальных сетях пишут следующее: "Браво! Вооот кому государство должно", "Это почему это? Ипотека, вперед. В конце концов ее родителей никто не просил ее рожать", "Хочется думать, что это неправда. Если все так и было, значит, мы на дне", "У нее папа миллионер, земли в собственности, а вы ей за народный счет квартирку?!", "Многодетные семьи не могут получить квартиру и живут в дряхлый бараках где крысы, мыши, канализация течет, а ей квартиру", "З/п не позволяет ипотЭку?".
Отмечается, что Глацких была принята на учет на право получения субсидии на покупку квартиры. Документ был подписан через два дня после того, как чиновница на встрече с молодежью сказала: "Вам государство в принципе ничего не должно" и "Государство не просило вас рожать". Сейчас распоряжение потеряло силу, поскольку после скандала Глацких была лишена статуса члена правительства. Однако вскоре она вновь сможет претендовать на помощь государства, поскольку может получить хорошую должность в новой структуре.
Комментарии
Чиновникам государство должно всё, бюджетные деньги они считают личными.
отстаньте от женщины!
уберите лапы от женщин,хватит их лишний раз возбуждать