Настоятель церкви в городе Болотное Новосибирской области стал объектом для жалоб прихожан, которым не понравились постоянные просьбы о материальной помощи, сообщает "Сибкрай.ru".
Жители Болотнинского района считают поведение священника в социальных сетях неблагочестивым. Прихожане указывают на то, что публичные просьбы материального характера священника к миру нескромны, а его поведение с комментаторами — оскорбительно.
"В марте в Болотнинский район приехал новый батюшка, с виду обычный молодой человек, по светскому образованию "айтишник". <…> Всех смутил один аспект, батюшка этот наш сходу попросил денег на то, чтобы привезти свою семью в Болотное. При этом активно обсуждал все прелести новомодного гаджета, который ему подарили, стоимостью на тот период примерно 70 тысяч рублей", — рассказала местная жительница. Речь идет о новом iPhone XR, которым Крашенинников хвастался и в социальных сетях.
Попросил батюшка 50 тысяч рублей. Жители ему посоветовали продать свой "айфон", но он отказался.
Далее пошли просьбы в соцсетях "ВКонтакте", Instagram, "Одноклассниках" с просьбами о пожертвовании, которые, как отмечают жители, никакого отношения к приходу и храму не имеют. В разное время он нуждался в микроволновке, газовой плите, холодильнике, детской кроватке, коляске, хорошем велосипеде и автомобиле. Помощи в получении всего этого он просил у прихожан. Прямо купить ему все эти вещи он не говорил, указывал свой номер телефона и писал: "Сотворите милостыню". Впрочем, финансовую поддержку просил, публиковал номер своей карты и предлагал свои услуги в качестве айтишника.
При этом он периодически привязывал к своим просьбам священные тексты. Например, просьбу пожертвовать ноутбук он сопроводил цитатой из Евангелия от Матфея: "Просите и дано будет вам". Местные также рассказывали, что батюшка постоянно брал молоко у бабушек на рынке, но денег не платил.
Последней каплей для жителей Болотного стала просьба батюшки оплатить ему автошколу. Ему предложили устроиться на вторую работу или взять кредит.
Пповедение священнослужителя прокомментировали в Искитимском епархиальном управлении, к которому относится территория, где служит Крашенинников. Епископ Искитимский и Черепановский Лука сообщил, что инициирована дисциплинарная проверка, по итогам которой будет принято решение о мере взыскания: "Означенные публикации, а равно и поведение иерея Андрея недопустимы с точки зрения пастырской этики и общего понимания должного поведения священнослужителя".
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