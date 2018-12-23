Фото: vk.com/incident22
В Барнауле разыскивается молодой парень, укравший наушники в ТРЦ "Галактика", и его компаньон. Инцидент зафиксировали камеры видеонаблюдения, сообщается в паблике "Инцидент Барнаул".
Уточняется, что обоим подозреваемым на вид 19-25 лет. Рост одного около 185 сантиметров, он худощавого телосложения, рост второго — порядка 169-165 сантиметров, он азиатской внешности.
Молодоые люди украли три пары наушников в магазине "AVPlaza". На записи видно, как один из парней засовывает коробки в свой рюкзак.
Всех, кто располагает сведениями о подозреваемых, просят обращаться к администратору паблика.
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