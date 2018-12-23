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Чеченский лидер Рамзан Кадыров планирует завершить карьеру на посту главы республики. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на канал "Москва 24".
"Хочу закончить свою карьеру будучи руководителем региона, республики", — заявил глава Чечни в эфире канала.
Также он подчеркнул ,что не видит себя в должности главы федерального министерства, и точно не претендует на руководящую должность в стране. "Я не такого уровня человек", — добавил Кадыров.
42-летний глава Чечни находится на этом посту с 2007 года. Он переизбирался парламентом региона в 2011 и на прямых выборах в 2016 году, набрав свыше 97,5% голосов.
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