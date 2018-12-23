Фото: youtube.com
Два легковых автомобиля столкнулись на трассе Барнаул Заринск. ДТП произошло около 10:00 воскресенья, 23 декабря, сообщает паблик "Инцидент Барнаул" во "ВКонтакте".
Уточняется, что от столкновения машины отбросило в кювет. Одна из них перевернулась на крышу, вторая практически превратилась в груду металла. Есть пострадавшие.
На опубликованных кадрах видно, что медики оказывают помощь человеку, который находится на обочине.
На место прибыли полицейские, устанавливающие обстоятельства ДТП.
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