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Генассамблея ООН приняла резолюцию, которую предложила Украина, по нарушению прав человека в Крыму. Об этом пишет РИА Новости.
За принятие документа проголосовали 65 стран, против — 27, большинство — 70 государств — воздержалось. При этом пятый бюджетный комитет Генассамблеи ООН ранее отказался выделять средства из бюджета на реализацию резолюции.
Представитель РФ при ООН заявил, что "резолюция очень политизирована, основана на недостоверной и сфальсифицированной информации".
Он отметил, что до 2014 года Крым был депрессивным регионом в составе Украины, о "крымских татарах стали печься, когда Крым от них уплыл безвозвратно", а в данный момент в республике живут счастливые люди.
Дипломат из РФ также предложил всем желающим посетить полуостров и "спросить отдыхающих там украинцев, ущемляются ли там права".
"Российская Федерация гарантирует защиту прав и свобод на всей своей территории, включая Крым", — заявил он.
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