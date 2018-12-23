Воскресенье, 23 Декабрь, 16:41

Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Нужно ли Барнаулу так много новогодних елок и на какую из них вы точно пойдете?

Спецпроекты

$ 68,01
€ 77,97
288030
Обь
46см +0

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Новый год - 2019Парламент Алтайского краяБольшая пресс-конференция Владимира Путина-2018
Новости

Генассамблея ООН приняла антироссийскую резолюцию Украины по Крыму

, ИА "Амител"
Представитель России при ООН заявил, что резолюция основана на сфальсифицированной информации

Фото: actualcomment.ru

Генассамблея ООН приняла резолюцию, которую предложила Украина, по нарушению прав человека в Крыму. Об этом пишет РИА Новости.

За принятие документа проголосовали 65 стран, против — 27, большинство — 70 государств — воздержалось. При этом пятый бюджетный комитет Генассамблеи ООН ранее отказался выделять средства из бюджета на реализацию резолюции.

Представитель РФ при ООН заявил, что "резолюция очень политизирована, основана на недостоверной и сфальсифицированной информации".

Он отметил, что до 2014 года Крым был депрессивным регионом в составе Украины, о "крымских татарах стали печься, когда Крым от них уплыл безвозвратно", а в данный момент в республике живут счастливые люди.

Дипломат из РФ также предложил всем желающим посетить полуостров и "спросить отдыхающих там украинцев, ущемляются ли там права".

"Российская Федерация гарантирует защиту прав и свобод на всей своей территории, включая Крым", — заявил он.

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

Смотрите также
Партнёры
Смотрите также
Loading...

Комментарии

Загрузка...
Войти     Зарегистрироваться
Имя

Архив новостей
< декабрь 2018  
пн вт ср чт пт сб вс
               1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31                  
16:27
Митинг против повышения тарифов ЖКХ прошел в Тальменском районе 0
15:54
Генассамблея ООН приняла антироссийскую резолюцию Украины по Крыму 0
15:26
Жесткая авария с пострадавшими произошла на трассе в Алтайском крае 0
14:57
Кадыров заявил о планах завершить карьеру на посту главы региона 0
14:27
Источник: в Барнауле закрыли ТЦ "Геомаркет" 0
13:56
Мошенники украли деньги у мужчины на Алтае, взломав профиль его знакомого 0
13:26
В Госдуму внесли проект об ужесточении правил продажи сим-карт 0
12:52
МВД предложило передать ему полномочия по пожнадзору 0
12:21
В Индонезии цунами смыло музыкантов со сцены 0
11:51
Министр просвещения призвала не нагружать школьников на новогодние каникулы 0
11:23
Укравший наушники в Барнаульском ТЦ "Галактика" попал на видео 0
10:53
Тела восьми человек нашли в шахте в Соликамске 0
09:21
Жительница Барнаула отдала мошенникам 100 тыс. руб, пытаясь взять кредит 0
08:54
Спасатели не смогли добраться до шахтеров в Соликамске 0
08:26
СМИ: дети чиновников из Брянска отдохнули в Турции за счет благотворителей 1
08:05
Искусственная или живая: какую елку выбрать: инфографика 7
07:45
Как сделать расчет ОДН в многоквартирном доме максимально корректным 1
07:24
Шестикомнатную квартиру с тремя лоджиями продают в Барнауле за 8 млн руб. 0
07:03
Как выжить в очереди в супермаркете перед Новым годом: 10 главных советов 10
06:44
Ветрено и морозно: прогноз погоды в Алтайском крае на 23 декабря 0
06:23
Смешные и трогательные письма детей Деду Морозу 2
06:01
Потепление после серьезных морозов ожидают в Барнауле к Новому году 0
23:22
Новосибирский священник попросил прихожан скинуться ему на машину и права 1
22:33
"Спасибо и за критику": губернатор Алтая ответил подписчикам в Instagram 1
21:06
Пенсионерку хотят посадить за то, что защищала мужа от троих нападавших 5
20:32
Российский физик внезапно скончался на награждении школьников в Томске 2
19:21
Девять горняков остались под землей при пожаре на шахте в Соликамске 0
19:17
Волочкова перепела хит Пугачевой из "Иронии судьбы, или С легким паром!" 1
18:44
От -28 до -8: погода в Алтайском крае на 23 декабря 0
18:14
Перенос единого дня голосования не одобрили в Кремле 0
17:42
Футболисты избили и ограбили женщину в Рязани 2
17:12
ДТП с маршруткой произошло в центре Барнаула 3
16:32
Момент ДТП с трамваем, протащившим "Тойоту" в Барнауле, попал на видео 2
16:15
Артисты на "России 1" высмеяли россиян за веру российскому телевидению 0
15:46
Минсельхоз подсчитал, насколько подорожал новогодний стол россиян 2
15:14
Ольга "Не просили вас рожать" Глацких просит субсидии на покупку квартиры 6
14:43
Обряд венчания прошел в алтайской колонии впервые за двадцать лет 2
14:14
ДТП с участием трамвая произошло в Барнауле 8
13:46
США выделят Украине $10 млн после инцидента в Керченском проливе 0
13:14
Bloomberg оценил потери богатейших людей за 2018 год 0
12:34
Барнаулец перечислил деньги за кредит, а их забрала налоговая 23
12:22
Детские сады Алтайского края вошли в число лауреатов федерального конкурса 0
11:45
Ученые назвали три возраста, в которых люди чувствуют себя наиболее одиноко 0
11:21
Астронавт NАSА показал, как он заново учится ходить на Земле 0
10:47
Криштиану Роналду выпустил собственную игру для гаджетов 0
10:29
Житель Алтайского края досмерти забил своего знакомого коленом 0
09:44
Порошенко высмеяли в Сети за празднование юбилея "украинского" Ан-225 1
09:25
Газопровод ремонтируют в Якутии после ЧП 0
08:41
Граждан перепишут с помощью интернета в 2020 году 0
08:21
Курс доллара превысил 69 рублей впервые с сентября 1

© ИА «Амител», 1999 — 2018
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Оксана Бассауэр.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.