Фото: altaipriroda.ru
Редких соколов-балобанов, выращенных в лаборатории питомника редких птиц "Алтай Фалькон" Алтайского госуниверситета, выпустили в естественную среду обитания в окрестностях Барнаула.
Как сообщили в пресс-службе регионального Минприроды, на этот раз на волю отпустили четырех представителей пернатых. Это практически исчезнувший в дикой природе вид.
Перед выпуском в естественную среду обитания специалисты питомника обучили краснокнижных птиц охотничьим навыкам и подготовили к жизни в дикой природе.
Не случайно была выбрана и местность, где выпускали птиц. Дело в том, что недалеко расположен крупяной и мукомольный заводы, где обитает большое скопление голубей, а в овражках водятся серые куропатки и мыши. Все эти виды составляют пищевой рацион этих редких хищных птиц.
Напомним, ранее портал Amic.ru подробно рассказывал о том, как в нашем регионе даруют свободу этим редким и прекрасным птицам.
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