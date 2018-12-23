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Мужчина в Первомайском районе Алтайского края жестоко убил гражданскую супругу в июне 2018 года. Он ударил женщину ножом не менее 54 раз, пишет "Алтайская правда", ссылаясь на алтайскую прокуратуру.
Отмечается, что раны были обнаружены на шее, туловище, руках и ногах потерпевшей. По данным прокуратуры, мужчина был пьян. От полученных телесных повреждений женщина умерла на месте.
В суде мужчина полностью признал вину, объяснив, что мотивом для убийства стала словесная ссора. Суд назначил ему 11 лет колонии особого режима.
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