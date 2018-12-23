Фото: youtube.com
В интернете появилось видео драки автомобилистов с жителями люберецкого района Красная горка. Об этом пишет РИА Новости.
Конфликт возник из-за того, что ряд водителей решили объехать пробку через дворы жилых домов. В итоге возникла очередь из машин. Местных жителей маневр водителей не удовлетворил, поэтому они попытались перекрыть им проезд и устроили массовую драку.
В ролике видно, что группа людей избивает мужчину. Очевидцы разняли дерущихся, а после этого жители закрыли проезд во двор.
Данных о том, обратился ли кто-то из участников потасовки в полицию, нет.
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