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Мальчик из Барнаула стал лучшим артистом на фестивале школьников России

, ИА "Амител"
Участниками события стали 1700 человек - лучшие школьники и вожатые со всей страны.

Зимний фестиваль Российского движения школьников собрал в Москве 20 декабря в Tesla Place 1700 участников со всей России. В ходе фестиваля эксперты выбирали лучших вожатых страны, лучшие проекты школьников.  

Как сообщают организаторы, на конкурс поступило более 10000 заявок в номинациях "Отрядный вожатый" и "Старший вожатый" из 85 регионов страны. Эксперты отобрали 500 финалистов. Этих ребят и пригласили в столицу для участия в федеральном этапе конкурса. Еще одно ключевое событие фестиваля - финал Всероссийский детского кинофестиваля. Финалистами проекта стали 350 участников, отобранных из 3500 претендентов. 

В начале торжественной церемонии школьников поприветствовал президент России Владимир Путин:

- Искренне рад, что вот уже в третий раз это масштабное мероприятие объединяет инициативных, творческих ребят из многих регионов России, которые ярко проявили себя в самых разных областях, добились успеха в интересных конкурсах, соревнованиях, проектах Российского движения школьников.

В рамках Зимнего фестиваля школьников награждали и победителей Всероссийского фестиваля авторской песни "Я люблю тебя, Россия!" (номинация "Дети"). В конкурсе принимали участие школьники из 70 регионов России. В финале соревновались 23 исполнителя и автора песен о России. Звание "Лучший артист" в этом конкурсе удостоен наш земляк барнаульский школьник Дмитрий Мерещак. Награду певцу вручила заместитель Министра просвещения Российской Федерации Татьяна Синюгина.

Автор:
Оксана Бассауэр главный редактор

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Комментарии

24.12.2018 09:26
Bugor

Молодец, так держать!!!

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