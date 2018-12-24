Фото: vestikavkaza.ru
Вдова убитого посла РФ в Турции Андрея Карлова Марина вступилась за детей брянских чиновников, которые съездили в Демре от международного благотворительного фонда, возглавляемого ею. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на портал "Брянские новости".
Карлова призвала не обращать внимания на статус родителей детей, принимавших участие в поездке.
"Вся вина их родителей заключается лишь в том, что они работают в администрации, а вся вина этих ребят, которых теперь травят, только в том, что они достойно представили Россию и Клинцы на встречах международного масштаба, которые освещали более 20 телеканалов из Турции и России", — цитирует агентство слова Карловой.
Вдова посла добавила, что целью поездки было участие в общественно-политическом мероприятии, а не лечение или отдых.
"Это был общественно-политический проект. Турецкая сторона пригласила за свой счет детей, чтобы они поучаствовали в открытии улицы имени Андрея Карлова и памятника ему", — добавила президент фонда.
Она отметила, что к участию в поездке не принимали больных детей, так как им бы пришлось работать в Турции.
"Отбирали лучших — юнармейцев, победителей олимпиад, юных спортсменов, у которых уже есть высокие достижения, добровольцев", — рассказала Карлова.
Также она добавила, что дорога до турецкого Демре занимает много часов, поэтому организация не хотела подвергать риску тяжелобольных детей.
По ее словам, участники поездки возлагали венки, стояли в почетном карауле, соревновались с местными школьниками в теннисе, баскетболе и футболе, а также общались на английском и ездили на экскурсии.
Карлова отметила, что фонд осуществляет медицинские и благотворительные проекты для больных детей. Так, недавно организация купила 400 подарков для новогодней елки в брянском театре, куда пригласят детей с инвалидностью и из малоимущих семей.
Ранее местный портал "Клинцы.Инфо” сообщил, что дети городских чиновников отдохнули за границей за счет благотворительного фонда. При этом глава Клинцов Олег Шкуратов в интервью изданию "Брянск Today" заявил, что не видит никакой проблемы: по его словам, путевки подарили детям, добившимся успехов в учебе, спорте и общественной деятельности. Среди них была и его дочь, победившая в соревнованиях по легкой атлетике. "А дети работников администрации — это не дети города Клинцы?" — добавила тогда теперь уже бывшая заммэра города Людмила Лубская.
Комментарии