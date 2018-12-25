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"Сухо и комфортно": 5 причин делать ремонт зимой

, ИА "Амител"
Преимущества и правила зимнего ремонта: ценные советы, как сэкономить нервы и деньги

Многие из нас привыкли, что ремонт нужно начинать поздней весной или летом, когда на улице уже тепло: можно открывать окна, проветривать помещения, спокойно менять радиаторы и использовать любые строительные материалы… Однако в теплое время года хочется отдыхать, а не работать, а кроме того, у многих банально может не хватить денег на дорогой летний ремонт. Почему дорогой? Да потому что на все услуги и товары, связанные с ремонтом, в это время повышенный спрос, и сэкономить вряд ли получится. Чем же выгоден зимний ремонт? Разбираемся вместе с сетью гипермаркетов для ремонта и дома "АКСИОМА".

ЭКОНОМИЯ ДЕНЕГ, ВРЕМЕНИ И ЛУЧШИЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ ОТДЕЛКИ

1. Экономия бюджета

Зимний ремонт может помочь вам здорово сэкономить. Во-первых, увеличение поставок со стороны строительных бригад и снижение цен на их услуги в связи с межсезоньем. Во-вторых, магазины делают скидки на многие строительные и отделочные материалы, а также декор, освещение и прочее. В-третьих, установка пластиковых окон зимой может стоить на 30% дешевле, чем летом.

2. Отсутствие очередей и наличие товара

В связи с тем, что многие привыкли делать ремонт летом или весной, в холодное время года вам не придется долго стоять в очередях в кассах строительных магазинов и бегать за консультантами, занимающимися другими покупателями. С наличием товаров зимой и поздней осенью дела обстоят также лучше, даже несмотря на то, что магазины в межсезонье закупают их меньше. Поэтому проблем с поиском материалов не возникнет, чего нельзя сказать о лете, когда они могут быть раскуплены в считанные часы.

3. Идеальные условия для сушки сухих строительных смесей

Внутренняя отделка зимой лучше по той простой причине, что отопление делает воздух теплее и суше, чем летом. Шпатлевка, штукатурка, наливной пол и другие смеси высыхают быстрее, что позволяет быстро приступить к финишной отделке. Главное, чтобы уровень влажности в помещении не опускался ниже 55% — для этого можно поставить таз с водой под батарею. А закрытие стяжки полиэтиленовой пленкой позволит избежать трещин из-за быстрого высыхания покрытия.

4. Лучшее время для поклейки обоев

Если вы поклеили обои летом, то зимой из-за снижения влажности в квартире и перепадов температуры швы могут разойтись, а на, казалось бы, идеально наклеенных обоях могут появиться пузыри и складки. Кроме того, в летнее время по дому часто гуляют сквозняки, которые также мешают качественной оклейке стен: зимой же в помещении почти всегда тепло и сухо.

5. Удобство укладки плитки, покраски, возведения перегородок

Поскольку окна редко открываются зимой, температура и влажность в помещении достаточно стабильны, что создает благоприятные условия для работы с некоторыми отделочными материалами, чувствительными к перепадам температур. Это касается строительства межкомнатных перегородок с применением раствора, а также укладки плитки, работы с краской для стен, полов и потолков. Например, некоторые краски содержат в своем составе воду. При понижении температуры — а это может произойти летом — лакокрасочный слой теряет свои свойства при высыхании, что влияет на внешний вид покрытия. Аналогично перепад температур летом оказывает неблагоприятное влияние на высыхание штукатурки и цементной стяжки, что может привести к образованию неровностей и трещин. Поэтому именно зимнее время идеально для этих типов отделок. Главное, во время производства работ не открывать окна. Если вам не хочется класть плитку самим и нет времени на поиски и проверку мастеров со стороны, обратите внимание на сервис "Установка и монтаж" в магазинах "АКСИОМА". Покупая плитку со специальной наклейкой "Установка и монтаж", вы можете заказать укладку купленной плитки по специальной цене, сэкономив нервы, время и деньги.

ПРАВИЛА ИДЕАЛЬНОГО ЗИМНЕГО РЕМОНТА

Исходя из вышеперечисленного, зимний ремонт имеет ряд преимуществ. Однако не стоит забывать о правилах, которые необходимо соблюдать, чтобы ремонт квартиры зимой был качественным и долговечным.

1. Температура в помещении не должна быть ниже +5 С. В новых домах, где отопление еще не запущено, во время ремонтных работ необходимо использовать тепловые пушки для поддержания необходимой температуры.

2. Пластиковые окна не устанавливаются при температуре ниже -15 С. Это нужно понимать, и если окна нужно заменить, то нужно это сделать до сильных морозов.

3. Материалы должны нагреться. Строительные и отделочные материалы, которые находились на улице (межкомнатные двери, окна, ламинат, пластиковые панели и др.), должны сначала нагреться до комнатной температуры — только после этого можно приступать к работе с ними.

4. Замена радиаторов в отопительный период обычно не производится. Будьте готовы к длительным переговорам с руководством компании. В то же время, если теплоснабжение отключено по всему стояку, то работы должны быть выполнены максимум за 4-8 часов — имейте это в виду.

5. В некоторых домах отключить отопление можно только в вашей квартире. Это очень удобно. Однако вам не захочется охлаждать помещение настолько, чтобы в нем было некомфортно, поэтому вы, скорее всего, поспешите закончить работу быстрее.

6. Необходимо следовать инструкции по применению материалов в зимний период. Так, для установки пластиковых окон используется специальная морозостойкая пена. Многие краски, штукатурки и другие материалы нельзя хранить и использовать на морозе, поэтому при покупке обязательно уточните возможность их использования в холодных условиях. Однако это уже касается внешней работы: при внутренней правильной работе проблем быть не должно.

Не стоит торопиться делать ремонт именно летом: в зимнем периоде есть много преимуществ, которые можно использовать в вашу пользу. Сеть гипермаркетов "АКСИОМА" приглашает за выгодными покупками для зимнего ремонта: в январе вас ждет много скидок на необходимые для ремонта товары.

Сеть гипермаркетов "АКСИОМА"
г. Барнаул, Павловский тракт, 166
г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, 85
Академгородок, ул. Кутателадзе, 4
Телефон: 8 800 775 9000
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Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

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