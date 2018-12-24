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Суд приговорил жителя Барнаула к девяти годам колонии за жестокое убийство своей соседки, сообщили в краевом управлении Следственного комитета.
На скамье подсудимых оказался 59-летний мужчина. Преступление было совершено в конце сентября этого года, когда осужденный распивал спиртное со своей супругой и 42-летней соседкой.
"Когда наступил вечер, он попросил жену сходить в магазин за алкоголем. После того, как женщина ушла, он стал избивать гостью, а затем нанес не менее 25 ударов ножом и отчленил ей голову. От полученных травм женщина скончалась на месте происшествия", — указывают в СКР.
Вину мужчина признал, а свои действия мотивировал тем, что убить женщину его якобы заставил "внутренний голос".
Психолого-психиатрическая экспертиза показала, что барнаулец вменяем и в момент совершения преступления отдавал себе отчет в своих действиях.
Отбывать наказание мужчина будет в колонии строгого режима.
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