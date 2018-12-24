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Национальная платёжная ассоциация (НПА) предлагает государству взять на особый контроль оборот подарочных сертификатов в форме пластиковых карт. Об этом пишут "Известия".
В организации считают, что уже сейчас подобные сертификаты магазинов превратились в платежное средство, позволяющее мошенникам отмывать деньги. В пример приводятся карты ряда магазинов, которые можно многократно пополнять на сумму до 999 тысяч рублей.
В качестве решения в ассоциации предлагают приравнять подарочные сертификаты к банковскому продукту, однако в таком случае для их выпуска продавцам придётся объединяться с кредитными организациями, чтобы сделать это по всем правилам. Другой вариант — внесение покупателем предоплаты напрямую магазину. Но после этого сертификат сможет использовать лишь он сам.
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