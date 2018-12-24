Фото: govermentpolit.ru
Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал, что умеет хорошо петь и еще в детстве любил этим заниматься. Об этом пишет "Царьград", ссылаясь на интервью лидера республики каналу "Москва 24".
"Я очень хорошо пою, правда, <...> люблю петь с детства, даже помню, как "Три танкиста" и "В лесу родилась елочка" пел", — рассказал Кадыров, подчеркнув еще раз, что он поет "очень хорошо".
Также он отметил, что все время слушал чеченские национальные песни и все еще помнит их наизусть.
При этом глава Чечни признался, что в рэпе он не так хорош.
"С рэпом у меня не получается", — добавил Кадыров.
Напомним, ранее появилась информация, что чеченский лидер планирует завершить карьеру в своей должности.
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