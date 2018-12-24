В Алтайском крае растет уровень собираемости налогов, больше стали платить и физические, и юридические лица. Об этом на встрече с журналистами сообщил руководитель УФНС России по Алтайскому краю Юрий Куриленко.
"Мы отмечает рост собираемости по имущественным налогам физических лиц (...). Бюджетники стали платить лучше, но все же культура пока не сформирована, даже в госучреждениях многие работники не оплатили налоги", — сказал он.
Например, НДФЛ в 2018 году собрали почти на 13% больше, чем годом ранее. Это связано с ростом среднемесячной заработной платы, также стало больше плательщиков, что может свидетельствовать о выходе части работников из тени.
Налог на прибыль организаций показал рост на 16,4%. Например, один крупный молочный переработчик за последние два года стал платить в три раза больше налогов, хотя объемы производства остались на прежнем уровне.
Выросла и собираемость налогов на имущество на 4,5%. В 2018 году жителям региона было начислено более 3,5 млрд рублей имущественных налогов. В том числе 1,8 млдр транспортного налога, 1,096 млрд рублей — налога на имущество, 794 млн рублей — земельного налога. По данным на 14 декабря, собрано 3,1 млрд рублей этих видов налогов.
Всего на 14 декабря в крае собрано 122 млрд 578 млн налоговых платежей и других доходов (в том числе страховые и пенсионные взносы). В бюджет края будет переведено 43,9 млрд рублей (рост в сравнении с 2017 годом на 11%), в бюджеты муниципалитетов 13,2 млрд (рост на 6,7%).
По словам Юрия Куриленко, увеличилась эффективность работы налоговых органов. Поступлений от налогов стало больше не потому, что выросли сами налоги, а потому что повысилась эффективность их сбора и администрирования.
Также, по словам Куриленко, краевые власти и налоговая обсуждают новый подход к формированию налоговой культуры. В том числе, как сделать для жителей региона более доступной информацию о расходовании средств, полученных от налоговых поступлений. Например, ставить информационные таблички у новых школ, поликлиник, детсадов, что это здание было построено на такую-то сумму, которая была получена бюджетом в виде такого-то налога.
Комментарии
ага. налоговая культура , как же... начисляют налоги по принципу "пол - палец-потолок". А многие не глядя платят.
Моей знакомой прилетел налог за имущество , проданное еще в 2008 году. Пришла в налоговую оказала документы, ей сказали ::" вы сейчас оплатить, то пеня начнет капать, а потом разберемся и пересчитаем ". нашли дуру... ага
у меня и трех знакомых аналогично в этом году приставы списали с карт УЖЕ ОПЛАЧЕННОЕ В ПРОШЛОМ ГОДУ
и говорят упс- простите мы базу не обновили - вот откуда собираемость у налоговой
4.12.2018 14:59
- гость -
...и говорят упс- простите мы базу не обновили...
На их языке это называется ", а потому что повысилась эффективность администрирования.
Меня поражает наглость нашего правительства в виде увеличения поборов с нищего населения. Куча нацпроектов, миллиардные вливания денег не понятно во что, повторяют каждый раз о сложной демографической ситуации и т.п........ И ЧТО ? Где реальная помощь ? Она простая как пять копеек, для начала отменить налоги ( имущественные, НДФЛ) семьям с доходами ниже прожиточного минимума , возможно кому-то надо уже сейчас помогать продуктами, вводить соцкарточки или что-то подобное, а то не знают куда теперь 4 триллиона деть, забить на СИРИЮ , а гуманитарную помощь своим гражданам оказывать.
На их языке это называется матов не хватает на них
24.12.2018 14:52
- гость -
Прислали второй раз письмо с требованием оплатить задолженность, уже давно погашенную. Надеются что люди квитанции будут выбрасывать и платить вслепую???
Надеются что люди квитанции будут выбрасывать и платить вслепую???
ДА!!
хорошо что я все храню
вторую неделю бегаю доказываю что не верблюд, предоставили все оригиналы чеков, до сих пор не сняли арест с карт, написаны письма в прокуратуру и старшему-судебному приставу, 9 тысяч списывают, иду в суд
24.12.2018 16:18
- гость -
им реальная установка наверно дана " долбить пока не оплатит".....
Висит долг на Госуслугах за машину дорналог, я её продал более 3-ёх лет назад. Срок исковой истёк, и они поэтому и не присылают письма по нему. Хотя вот возникает вопрос, а есть ли у них распечатка такая, где бы по годам было видно что начислено и сколько оплачено? А то я слышал тему, что они платежи вносят в счёт "типа" просроченных....