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Пенсионер и его гость погибли при пожаре в Барнауле на минувших выходных, сообщили в краевом управлении Следственного комитета.
В ведомстве уточняют, что возгорание частного дома на территории Октябрьского района произошло ночью 22 декабря.
"В ходе тушения пожара обнаружены тела 69-летнего хозяина дома и его 47-летнего знакомого, пришедшего в гости. Предварительная причина пожара — перекал печи", — отмечают в СКР.
По данному факту проводится доследственная проверка. Устанавливаются все обстоятельства случившегося.
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