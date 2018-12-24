Фото: citizen.co.za
В Кремле с сентября текущего года начали рекомендовать регионам вводить в администрациях должности ответственных за соцсети. Данные чиновники будут реагировать на жалобы жителей регионов, продвигать необходимый контент и отвечать за работу с системой мониторинга "Инцидент-менеджмент", пишет РБК.
Источник издания в руководстве региона на Северном Кавказе сообщил, что для работы с соцсетями будут создаваться новые должности, поскольку пресс-службы губернаторов с этим не справятся. Отмечается, что новые сотрудники не будут вести соцсети за губернаторов, а займутся оперативной реакцией на сообщения в соцсетях о региональных проблемах и пожеланиях населения.
"Строгой команды нет, но рекомендуют настоятельно", — приводит издание слова собеседника, близкого к администрации президента. Другой близкий к Кремлю иточник и собеседник из администрации одного из регионов добавили, что субъектам РФ советуют создать соответствующие отделы.
В первую очередь эта рекомендация касается регионов, где в следующем году будут выбирать губернаторов. "Если хочешь победить, ты должен работать в интернете. Это не гарантирует победу при низком результате, но если этого не делать, точно проиграешь", — цитирует издание слова федерального чиновника, который принимал участие в организации выборов в Приморье.
Отслеживать реакцию специалисты по соцсетям будут, в частности, с помощью программы "Инцидент-менеджмент". Ее уже использует отдел, который отвечает за соцсети в правительстве Московской области. Данная система отслеживает ключевые слова в пяти соцсетях. Ее запустили в июле. К следующему году система заработает по всей России. Итоги автоматического мониторинга просматривает человек, решающий, на какие сообщения нужно отвечать и кто должен это делать.
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