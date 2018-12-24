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Центробанк РФ подтвердил, что отдельные участники платежного рынка высказывают идею запретить подарочные карты, однако регулятор пока не собирается принимать подобные меры. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на пресс-службу Банка России.
"В настоящий момент реализация таких предложений не планируется. Подобные идеи периодически высказываются отдельными участниками платежного рынка", — заявил собеседник агентства, добавив, что целесообразность предложений требует серьезной оценки с позиции влияния на конечного потребителя.
Ранее СМИ сообщили, что Национальная платежная ассоциация обратилась в ФАС и Росфинмониторинг с предложением ввести регулирование оборота подарочных сертификатов в виде пластиковых карт. В ассоциации считают, что их активно используют мошенники для отмывания денег.
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