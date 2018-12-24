Фото: youtube.com
Трое людей пострадали в понедельник, 24 декабря, из-за схода электрички с рельсов в Краснодарском крае. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на пресс-службу Северо-Кавказской железной дороги (СКЖД).
Агентство пишет, что никто в результате не погиб. По предварительным данным, трех человек с переломами доставили в больницу. Подчеркивается, что на движение поездов ситуация не повлияла.
"Для ликвидации последствий подняты восстановительные поезда", — цитирует агентство текст сообщения.
В СКЖД уточнили, что ЧП произошло около 6:00 по московскому времени на станции Навагинская однопутного электрифицированного участка Белореченская — Кривенковская. Сообщается, что два вагона электрички №6929 сообщением Белореченская — Гойтх сошли с рельсов в результате схода селя. Спасатели добавили, что на данном направлении ходят лишь электропоезда местного значения.
Транспортная прокуратура начала проверку по поводу произошедшего.
Комментарии