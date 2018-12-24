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Лидер партии "Батькивщина", бывший украинский премьер Юлия Тимошенко заявила о массовых нарушениях на прошедших в воскресенье, 23 декабря, выборах глав территориальных общин. Об этом пишет ТАСС.
"Выборы были страшные. Я много лет политике, все видела... но то, что увидела сейчас — это экстраординарно. Когда бюллетени печатались на ксероксе, бюллетени были абсолютно не защищены, когда неизвестно откуда приносят 100 фальшивых бюллетеней уже с пометками..." — заявила Тимошенко, отметив, что масштабный подкуп наблюдался по всем каналам, которые имеют действующие народные депутаты, принимавшие участие на стороне власти.
Тимошенко добавила, что в страну вернулась "недобрая традиция, когда большой процент людей голосовал на дому, причем без каких-либо справок". Она назвала произошедшее "избирательным армагеддоном, "когда фальсификации, принуждение, подкуп — все это было в наличии. Ломали людей, принуждали сниматься с выборов, а тех, кто хотел идти на выборы путем самовыдвижения, "через колено" власть принудила идти от Блока Петра Порошенко".
Вместе с этим Тимошенко заявила о "впечатляющих результатах" своей партии. По итогам выборов глав территориальных общи, шедших от партии, результат такой: "абсолютное первое место с большим отрывом, с результатом 35,7% заняла партия "Батькивщина", второе место с 22,7% получила БПП, "Аграрная партия — 8,3%, радикальная — 7,1%, УКРОП — 7%".
Также она добавила, что "Народный фронт" поддержали 3,4% голосовавших, "Самопомощь" — 3%, "Гражданскую позицию" Гриценко — 1,6%, "Свободу" — 1%.
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