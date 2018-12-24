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Стали известны сроки проведения в СИЗО "Бутырка" футбольного матча с участием арестованных игроков "Зенита" и "Краснодара" Александра Кокорина и Павла Мамаева. Об этом пишет "Российская газета", ссылаясь на ТАСС и председателя Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Еву Меркачеву.
Встреча, в которой кроме футболистов будут играть сотрудники ФСИН, пройдет после Рождества. Более точную дату назовут позднее.
По словам Меркачевой, вероятно, Кокорина и Мамаева разведут по времени на поле. Именно из-за этого разрешения следователя для организации матча не потребуется. Газета пишет, что, таким образом, футболисты не увидят друг друга.
Издание напоминает, что, согласно действующим нормативным документам, обвиняемые по одному и тому же уголовному делу не могут встречаться без разрешения следователя. Поэтому футболисты сидят в разных камерах и посещают спортзал в разное время.
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