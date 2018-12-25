Депутат Госдумы Евгений Марченко подготовил и направил в парламент законопроект, который предлагает ввести уголовную ответственность за недоносительство, пишет "Петербургский дневник".
Марченко предлагает наказывать людей за скрытие информации о готовящихся или совершенных особо тяжких преступлениях либо лишением свободы на срок 2-5 лет, либо штрафом до 100 тысяч рублей, либо принудительными работами.
В качестве аргументов депутат привел в пример трагедию в Керчи, где один из студентов колледжа расстрелял своих сверстников и преподавателей.
Он отметил, что знакомая стрелка знала о его намерении, но не сообщила в полицию. Когда встал вопрос о ее ответственности, оказалось, что это было бы возможно сделать только в том случае, если нападение на колледж признали терактом.
По словам Марченко, законопроект предлагает ввести ответственность за недоносительство не только криминала. В документе речь идет обо всех тяжких и особо тяжких преступлениях, включая коррупцию.
Комментарии
Хе-хе... Не донес на коррупцию - турма, донес - суд признал клеветой или чем похуже - турма. Куда ни кинь, всюду...
В очередной раз убеждаюсь, что депутаты сами не знают законов!
УК РФ Статья 205.6. Несообщение о преступлении.
сначала прочитал "за недовольство", подумал совсем охренели уже...)))
вот это рожа...
Не, ну донес один про уточек недимона, а в итоге хватали самих доносчиков!