Громкое дело экс-управделами губернатора Алтайского края ушло в суд

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Экс-руководитель Управления делами губернатора и правительства Алтайского края Алексей Белобородов предстанет перед судом по обвинению в особо крупном взяточничестве и растрате в особо крупном размере.
Кроме того, скамья подсудимых ждет директора строительной компании за пособничество в совершении растраты.
Согласно версии следствия, еще в 2013 году чиновник обратился к знакомому предпринимателю с предложением оказать услугу, выражающуюся в том, что компания бизнесмена станет единственным подрядчиком на объектах, подведомственных Управлению делами губернатора и правительства.
За это, как полагает следствие, Алексей Белобородов получил взятку на сумму, превышающую 3,6 миллиона рублей. При этом речь идет не о деньгах, а о бесплатном строительстве и ремонте объектов недвижимости, принадлежащих обвиняемому.
Кроме того, как считает следствие, бывший руководитель управления делами при пособничестве директора растратил более 32 миллионов рублей бюджетных средств.
В данном случае финансировались работы по строительству и ремонту объектов, а также по благоустройству территорий. Однако эти работы по факту не выполнялись либо обходились намного дешевле.
Также уточняется, что следствием наложен арест на денежные средства и имущество обвиняемых на общую сумму более 70 миллионов рублей.
Отметим и то, что преступления были раскрыты сотрудниками регионального управления ФСБ России.
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