Фото: vk.com/barneos22
Серьезное ДТП с участием двух легковых автомобилей произошло в нагорной части Барнаула утром во вторник, 25 декабря.
Об аварии сообщили очевидцы в паблике Barnaul 22. "Авария на Горе. Детали от машин лежат на проезжей части, будьте внимательны", — отмечает автор заметки.
Официальной информации относительно пострадавших в результате ДТП пока нет.
Оба автомобиля получили серьезные повреждения.
Комментарии
Может уже пора деньги вкладывать в свою страну и строить дороги без встречного движения?!