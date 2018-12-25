Фото: Екатерина Смолихина/Amic.ru
Периоду сильных холодов в Алтайском крае может сопутствовать накопление загрязняющих веществ в воздухе. В первую очередь этот негативный процесс способен затронуть наиболее крупные города региона.
Так, в прогнозе регионального Гидрометцентра на 26 декабря сообщается, что в Барнауле метеоусловия будут способствовать накоплению загрязняющих веществ в воздухе. В краевой столице возможно повышенное содержание оксида углерода.
Такой же прогноз дается и в отношении Бийска.
Отметим, что обычно сильное похолодание сопряжено с малоподвижным атмосферным процессом. Спокойная безветренная погода способствует накоплению вредных веществ и примесей в воздухе. Особенно это актуально для больших городов.
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