Названы сроки запуска в серию машин Aurus из проекта "Кортеж"

Глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что серийное производство российских автомобилей Aurus из проекта "Кортеж" начнется в середине 2020 года на заводе Sollers в Алабуге, передает ТАСС.
"2019 год будет подготовительным для перехода на "серию", которая начнется, скорее всего, с середины 2020 года. Индустриальным партнером проекта станет завод Sollers в "Алабуге". Там будут созданы мощности для выпуска 5 тыс. автомобилей в год", — отметил Мантуров.
Сейчас автомобили марки Aurus в единичных экземплярах производятся в Москве на площадке государственного научного центра "НАМИ", который занимался разработкой автомобилей с 2013 года.
На данный момент в производстве только лимузин и седан. Выпуск внедорожника Aurus ожидается в 2021-2022 годах.
Мантуров уточнил, что сейчас "НАМИ" завершает международную сертификацию седанов и лимузинов Aurus Senat. Также центр начал российскую сертификацию минивэна Aurus Arsenal.
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